Mercato - Barcelone : Les confidences surprenante de cette recrue du Barça…

Publié le 7 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté pour seulement 18M€ en tant que joker médical, Martin Braithwaite a été pour le moins surpris lorsqu’il a appris l’intérêt du FC Barcelone à son égard. L’attaquant danois s’est livré à ce sujet.

Avec la blessure longue durée d’Ousmane Dembélé qui sera éloigne des terrains pendant six mois, le FC Barcelone a eu droit à recruter un joker médical, et c’est finalement Martin Braithwaite qui a eu les faveurs du club blaugrana. Attiré en provenance de Leganés pour 18M€, l’ancien Toulousain s’est donc retrouvé au cœur d’une opération assez surprenante, et Braithwaite a été le premier surpris de son arrivée au Barça.

« Je ne voulais pas trop montrer mes émotions »