Mercato - Real Madrid : Zidane en passe de prendre une décision XXL pour son avenir ?

Publié le 7 mars 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors qu’un départ de Zinedine Zidane du Real Madrid ne serait pas à exclure à l’intersaison, le technicien français pourrait rebondir à la Juventus. Une destination qui plairait particulièrement à l’entraîneur français.

Zinedine Zidane est revenu au printemps 2019 dans le but de redorer le blason du Real Madrid qui venait de se faire éliminer en 1/8èmes de finale de Ligue des champions par l’Ajax Amsterdam et était déjà sorti de la Coupe du roi. Cependant, le retour de Zidane ne semblerait pas avoir convaincu la direction du Real Madrid qui songerait déjà à Mauricio Pochettino pour le remplacer à l’intersaison. Et si l’entraîneur venait une nouvelle fois à quitter la Casa Blanca comme en 2018, il ne resterait pas sans emploi. Le Daily Mail révélait vendredi que la Juventus serait prête à faire de lui l’entraîneur le mieux payé de l’histoire du club bianconeri en lui offrant un salaire de 8M€ annuel pendant trois saisons. Mais qu’en est-il de la volonté de Zidane ?

Zidane très emballé à l’idée de revenir à la Juventus !