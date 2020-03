Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid craindrait le Qatar pour Mbappé !

Publié le 7 mars 2020 à 18h15 par A.C.

Florentino Pérez ne semble aucunement avoir l’intention de forcer le transfert du Kylian Mbappé et ainsi irriter les propriétaires du Paris Saint-Germain.

C’est un secret de Polichinelle. Au Real Madrid on ne rêve que d’une seule arrivée, celle de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain. Le champion du monde français serait en effet la grande priorité du club madrilène à en croire la presse espagnole, qui parle déjà de montants stratosphériques pour l’arracher au PSG.

Pérez ne veut pas froisser le Qatar !