Mercato - ASSE : Ce club de Ligue 1 qui pourrait récupérer Ruffier !

Publié le 7 mars 2020 à 17h15 par B.C.

En difficulté à l'AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier pourrait quitter le club du Forez à l'issue de la saison, et un club de Ligue 1 semble intéressé par le Français.

Comme annoncé par le 10 Sport , Claude Puel souhaite rajeunir son effectif au cours du prochain mercato estival, et Stéphane Ruffier pourrait être le premier joueur à être poussé vers la sortie. En effet, le portier de 33 ans n'entre plus dans les plans de Claude Puel, et les sorties de son agent Patrick Glanz envers l'ASSE n'ont pas arrangé sa situation. Ainsi, Stéphane Ruffier devrait prochainement quitter Saint-Étienne, et une écurie de Ligue 1 pourrait profiter de cette situation.

Montpellier prêt à se positionner sur Ruffier ?