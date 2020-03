Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setién proche de retourner dans son ancien club ? Il répond !

Publié le 7 mars 2020 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il a été nommé entraîneur du FC Barcelone en janvier dernier, Quique Setién avait été annoncé proche de retourner au Real Betis avant de rallier la Catalogne. Interrogé à ce sujet, le principal intéressé a néanmoins préféré botter en touche pour l’heure.

Ernesto Valverde n’a jamais fait l’unanimité quand il était l’entraîneur du FC Barcelone. Critiqué pour ses résultats en Ligue des Champions et la manière dont jouait son équipe, il a fini par être démis de ses fonctions en janvier dernier après une succession de mauvais résultats, et notamment la défaite en Copa del Rey contre l’Athletic Club (1-0). Pour le remplacer, la direction du Barça aurait un temps tenté de faire revenir Xavi au club, avant de finalement confier les rênes de l’équipe première à Quique Setién. L’ancien entraîneur du Real Betis était alors sans emploi, mais certaines informations annonçaient à l’époque qu’il était proche de retourner chez les Verdiblancos vu leur saison délicate sous les ordres de Rubí (14è position en Liga). Interrogé sur cette possibilité, le technicien de 61 ans n’a ni confirmé ni infirmé cette hypothèse.

« Avec le temps, je le dirai »