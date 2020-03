Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de théâtre pour l'avenir de Quique Setién ?

Publié le 6 mars 2020 à 17h30 par B.C.

Nommé en lieu et place d'Ernesto Valverde en janvier dernier, Quique Setién aurait déjà perdu le soutien de ses joueurs au FC Barcelone. De quoi s'interroger sur son avenir au sein du club culé...

Après le début de saison compliqué du FC Barcelone, les dirigeants catalans ont décidé de se séparer d'Ernesto Valverde en janvier dernier. Pour lui succéder, les Blaugrana ont choisi Quique Setién, libre de tout contrat depuis son début du Betis Séville. Mais force est de constater que le nouvel homme fort du Barça peine à faire mieux que son prédécesseur. Dans le jeu, le FC Barcelone est toujours aussi brouillon tandis que les résultats restent mitigés. Dauphin du Real Madrid en Liga, le club culé n'a plus le droit à l'erreur en championnat, mais en interne, on aurait déjà de gros doutes sur Quique Setién, pourtant sous contrat jusqu'en juin 2022.

Les joueurs du Barça auraient de gros doutes sur Quique Setién