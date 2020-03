Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un proche de Sétien au cœur de la polémique ?

Publié le 4 mars 2020 à 19h00 par A.C.

Eder Sarabia, adjoint de Quique Sétien, ne ferait pas vraiment l’unanimité au sein du vestiaire du FC Barcelone.

On ne peut pas vraiment dire que l’électrochoc que les dirigeants du FC Barcelone ont cherché en écartant Ernesto Valverde, ait eu lieu. Quique Sétien n’est en effet pas irréprochable depuis son arrivée sur le banc barcelonais et la lourde défaite lors du derby face au Real Madrid (2-0), n’a pas arrangé les choses. L’entraineur du Barça ne devrait d’ailleurs pas vraiment être aidée par une polémique naissante, autour d’un membre de son staff.

« Comment peut-il donner des ordres à Messi ? »