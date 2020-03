Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Barça se mobilise pour Griezmann !

Publié le 1 mars 2020 à 4h15 par A.M.

Alors qu'il connait des débuts difficiles au FC Barcelone, Antoine Griezmann peut toutefois compter sur le soutien de Quique Setién et celui de Luis Suarez.

« Dans un jeu comme le nôtre, nous avons besoin que les joueurs soient bien placés et qu’ils n’aillent pas dans des zones où ils n’ont pas à aller. Ils doivent attendre dans leur zone pour ensuite y faire de vrais dégâts. C’est difficile à faire entrer dans la tête d’un joueur ». Dans les colonnes de La Vanguardia , Quique Setién a expliqué ce qu'il attendait d'Antoine Griezmann qui connait une première saison compliquée au FC Barcelone malgré son but contre Naples en Ligue des Champions (1-1). De son côté, Luis Suarez décrypte son entente avec le Champion du monde.

Suarez et Setien conseillent Griezmann