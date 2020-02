Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux joueurs sacrifiés par Setién pour recruter un grand buteur ?

Publié le 17 février 2020 à 9h30 par A.M.

En quête d’un grand attaquant afin de succéder à Luis Suarez (33 ans), le FC Barcelone pourrait bien se résoudre à vendre Ivan Rakitic et Arturo Vidal afin de renflouer ses caisses.

L’été prochain, le FC Barcelone aura pour objectif de recruter un grand buteur afin de remplacer Luis Suarez qui du haut de ses 33 ans ne représente plus l’avenir du club blaugrana . Dans cette optique, le Barça surveille depuis plusieurs mois la situation de Lautaro Martinez, auteur d’une grande saison avec l’Inter Milan. Toutefois, les finances du club ne permettront pas de faire des folies.

Rakitic et Vidal vendus pour recruter un attaquant ?