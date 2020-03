Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Barça jouerait avec le feu avec Messi !

Publié le 3 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Ne s’étant pas montré aussi incisif qu’habituellement avec le FC Barcelone dimanche lors de la défaite blaugrana face au Real Madrid (0-2), Lionel Messi aurait joué en étant diminué au genou. Une blessure qu’il traînerait depuis de longues semaines.

Certes, Lionel Messi ne s’est plus montré décisif lors d’un Clasico depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus à l’été 2018, que ce soit au niveau des buts ou des passes décisives. Cependant, le capitaine du FC Barcelone a été très, voir trop discret dimanche soir sur la pelouse du Santiago Bernabeu lors de la défaite du Barça face au Real Madrid (0-2). Correspondant pour L’Équipe et RMC Sport , Frédéric Hermel suit le football espagnol et a assuré que Lionel Messi était blessé au genou depuis un bon moment. Ne disposant pas d’une profondeur de banc suffisante, le FC Barcelone alignerait tout le temps Messi pour cette raison…

« Setién essaie de noyer le poisson, on voit bien que Messi a des douleurs au genou depuis des semaines »