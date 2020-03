Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Barça cacherait une blessure de Lionel Messi !

Publié le 3 mars 2020 à 0h30 par Th.B.

Faute de disposer d’une profondeur d’effectif suffisante (15 joueurs), le FC Barcelone alignerait Lionel Messi à tous les matchs alors que le capitaine du Barça serait blessé au genou d’après Frédéric Hermel.

S’étant montré très discret et critiqué par la presse au lendemain du Clasico que le FC Barcelone a perdu sur la pelouse du Real Madrid (2-0), Lionel Messi a suscité de vives interrogations alors qu’il n’a plus marqué ni fait de passe décisive contre les Merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018. Qualifié de fantomatique sur le plateau de Team Duga , Messi jouerait depuis plusieurs semaines, voir plusieurs mois étant diminué au genou. Mais le Barça ne disposant pas de suffisamment de joueurs, ne pourrait pas se permettre de faire souffler son capitaine selon Frédéric Hermel.

« Messi joue blessé, bien sûr l’entraîneur ne le reconnaît pas… »

« J’ai vu un Barça qui est cuit physiquement. Mais je vous l’ai expliqué. Dès que je suis à l’antenne je vous le dis. Le Barça a 15 joueurs dans son groupe de première division. Ce n’est pas possible d’être performant dans la meilleure Liga du monde et en Ligue des champions avec un effectif de 15 joueurs. Ils sont rincés ». a d’abord déclaré Frédéric Hermel lors de l’émission Team Duga avant d’assurer que Lionel Messi n’est pas au top de sa forme. « Messi est blessé. Messi joue blessé. Bien sûr l’entraîneur ne le reconnaît pas. Hier (NDLR dimanche), j’étais à la conférence de presse et un journaliste catalan lui dit : « Il y a une rumeur comme quoi Messi serait blessé ? ». Et il lui répond « bah écoutes non, il ne m’a rien dit ». Il essaie de noyer le poisson, on voit bien que Messi a des douleurs au genou depuis des semaines, voir des mois. Il est là parce qu’il (Setién) n’a pas d’autres moyens. Pour le match à Naples, Messi a joué à 20% de ses capacités. On sentait qu’il s’économisait et qu’il n’avait pas envie de jouer parce qu’il avait ces douleurs-là. Et hier on a vu un Messi fantomatique, qui n’y arrive pas physiquement, c’est tout ». a confié le correspondant RMC Sport et L’Équipe sur les ondes de RMC.