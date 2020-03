Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Suarez calme le jeu sur la dernière grosse polémique du Barça !

Publié le 1 mars 2020 à 7h30 par H.G.

Interrogé sur la polémique au sujet du contrat entre le FC Barcelone et I3 Ventures, Luis Suarez a expliqué que le sujet n’avait pas été abordé par les joueurs dans le vestiaire.

Le FC Barcelone et son président Josep Maria Bartomeu se sont retrouvés au cœur d’une polémique ces derniers jours. En effet, la SER Catalunya a révélé que le club catalan était lié à I3 Ventures, une société de communication qui aurait nui à l’image de certaines personnalités proches du Barça sur les réseaux sociaux, à l’image de Lionel Messi, Gerard Piqué, Xavi ou encore Victor Font, tout en protégeant l’image du président barcelonais. Pour éteindre la polémique, Josep Maria Bartomeu n’a eu d’autre choix que de s’exprimer sur le sujet devant la presse en expliquant qu’il n’était pas au courant des agissements de la société et de se réunir avec les quatre capitaines du FC Barcelone. Cependant, si on aurait pu penser que cette affaire aurait pu provoquer de gros remous au sein du vestiaire catalan, il n’en aurait rien été à en croire les propos de Luis Suarez, selon lequel le vestiaire n’aurait jamais abordé ce sujet.

« Il n’y a pas eu de réunion dans le vestiaire »