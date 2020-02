Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le message fort de Suarez sur le rôle d'Antoine Griezmann

Publié le 29 février 2020 à 18h30 par La rédaction

Après les blessures d’Ousmane Dembélé et de Luis Suárez, Antoine Griezmann partage les clés du secteur offensif avec Lionel Messi. L'Uruguayen s'est d'ailleurs penché sur le rôle du champion du monde au FC Barcelone.

Antoine Griezmann commence à trouver ses marques au FC Barcelone. Il est d’ailleurs le seul Barcelonais a avoir trouvé un chemin des filets face à Naples lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L’attaquant français a beaucoup de pression sur ses épaules car en plus de devoir justifier le prix de son transfert sur le terrain, il doit désormais faire oublier Luis Suárez, absent à cause d’une blessure au genou pour les 3 prochains mois. L’international uruguayen est d’ailleurs revenu sur le rôle de Griezmann au sein du jeu du Barça.

Un positionnement bien précis