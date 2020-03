Foot - Real Madrid

Real Madrid : Barcelone, Clasico... Zidane s'enflamme totalement pour Vinicius !

Publié le 2 mars 2020 à 20h00 par A.D.

Buteur ce dimanche soir, Vinicius Jr a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid face au Barça. Après la rencontre, Zinedine Zidane n'a pas manqué de rendre hommage à son protégé.

Zinedine Zidane est fier de Vinicius Jr. Ce dimanche soir, le Real Madrid et le FC Barcelone se disputaient le Clasico au Santiago Bernabeu. Grâce à un Vinicius Jr des grands soirs, les hommes de Zinedine Zidane l'ont emporté face à la bande à Lionel Messi (2-0). Buteur pour l'ouverture du score, Vinicius Junior a été encensé par son coach en conférence de presse d'après-match.

«Grâce aux efforts qu'il a fournis, il a fait un excellent travail»