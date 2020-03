Real Madrid : Le discours fort de Karim Benzema après le Clasico contre Barcelone !

Foot - Real Madrid

Tombeur du FC Barcelone avec le Real Madrid dimanche lors du grand Clasico, Karim Benzema disputait pour l’occasion son 500e match avec le club merengue. Et le buteur français a réagi à ce chiffre symbolique…

Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema (32 ans) s’est imposé comme l’un des éléments indispensables du club merengue au fil des années. D’ailleurs, fort de sa régularité à la pointe de l’attaque madrilène, Benzema disputait dimanche face au FC Barcelone son 500e match officiel avec le Real Madrid. Un Clasico que son équipe a remporté contre son rival historique (2-0), et Benzema en a profité pour faire passer un message fort après la rencontre.

« Une victoire ce soir pour mon 500e match ! Si fier de faire partie du meilleur club du monde et de l’histoire ! Hala Madrid », a lancé Karim Benzema via son compte Twitter , avec une photo sur laquelle il pose en compagnie du président du Real Madrid, Florentino Pérez. Une nouvelle déclaration d’amour de la part de Benzema envers le club merengue …

One victory tonight for my 500th game ! So proud to be a part of the best club in the history ! #HalaMadrid pic.twitter.com/JfeKtCUzTJ