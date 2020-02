Foot - Real Madrid

Real Madrid : Quand Sergio Ramos s’enflamme totalement pour… Lionel Messi !

Publié le 29 février 2020 à 0h00 par Th.B.

Ennemis et rivaux sur le terrain, Sergio Ramos et Lionel Messi s’affronteront dimanche soir à l’occasion du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le capitaine merengue a profité de la rencontre qui se profile en dressant un portrait bien flatteur de l’Argentin.

Alors que le Clasico de la phase aller s’est terminé sur un triste 0-0, le Real Madrid recevra dimanche soir le FC Barcelone pour une deuxième confrontation qui pourrait avoir un énorme impact dans la course à la Liga. En effet, les Merengue sont à deux points du leader blaugrana. Et bien que la tension est à son paroxysme, puisque le Real Madrid s’est incliné sur sa pelouse face à Manchester City cette semaine (1-2), et que le FC Barcelone a eu chaud au San Paolo face au Napoli (1-1), Sergio Ramos s’est montré élogieux envers Lionel Messi, capitaine du Barça , et l’un « des meilleurs » de l’histoire selon lui.

« C’est difficile, mais il a tout mon respect, je pense qu’il est l’un des meilleurs »