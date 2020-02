Foot - Real Madrid

Real Madrid : Courtois revient sur la lourde défaite contre le PSG !

Publié le 26 février 2020 à 18h10 par J.-G.D.

Questionné sur le revers subi face au PSG, lors du match aller en Ligue des Champions, Thibaut Courtois admet que cette défaite a marqué les esprits au Real Madrid.