Real Madrid - Malaise : Ramos envoie un message fort à Eden Hazard !

Publié le 25 février 2020 à 22h30 par A.C.

Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid, s’est exprimé au sujet de la récente blessure de son coéquipier Eden Hazard.

C’est un vrai coup dur. Tout juste revenu d’une longue absence suite à une blessure au pied, Eden Hazard a rechuté. Lors de la défaite du Real Madrid face à Levante (0-1), dans le cadre de la 25e journée de Liga, le Belge a été victime d’une fissure au péroné distal droit, ce qui pourrait le tenir éloigné des terrains pour une durée de deux à trois mois. Certaines sources en Espagne évoquent même une fin de saison pour Hazard, ce qui ne facilite pas la tâche de Zinedine Zidane, qui doit désormais composer sans une de ses stars.

« Je souhaite à Eden qu’il récupère le plus rapidement possible »