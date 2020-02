Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Hazard reçoit un soutien de poids !

Publié le 28 février 2020 à 22h00 par A.C.

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, s’est exprimé au sujet de l’état de santé d’Eden Hazard.

C’est un véritable coup dur. Alors qu’il se remettait à peine d’une blessure au pied, Eden Hazard a rechuté récemment. Il devrait ainsi être absent entre deux et trois mois, ce qui n’arrange bien sûr pas Zinedine Zidane et le Real Madrid. Plusieurs piliers du club madrilène ont tenu à apporter leur soutien à l’international Belge, comme Sergio Ramos ou encore Zidane lui-même, qui espèrent le récupérer le plus rapidement possible.

« Je suis convaincu qu'Hazard va revenir avant le dernier match de Liga et qu'il va être important pour le Real Madrid »