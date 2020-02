Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ramos, Zidane… Le Real se mobilise pour Hazard !

Publié le 26 février 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'Eden Hazard souffre d'une fissure du péroné et devrait être absent entre deux et trois mois, le Belge peut compter sur le soutien de Sergio Ramos et de Zinedine Zidane.

« Tout ce que je souhaite à Eden c’est qu’il récupère le plus rapidement possible, car ce sera un joueur très important pour les prochaines années. Plus le coach a de joueurs à sa disposition, mieux c’est. Le fait que Zizou ne sache pas qui mettre sur le terrain est une bonne chose ». En conférence de presse, Sergio Ramos n'a pas hésité à apporter son soutien à Eden Hazard qui traverse une saison très délicate. De nouveau blessé, l'international belge devrait manquer entre deux et trois mois. Mais il peut également compter sur son entraîneur.

Hazard peut compter sur des soutiens de poids