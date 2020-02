Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Courtois allume Messi avant le Clasico !

Publié le 29 février 2020 à 22h00 par La rédaction

À quelques heures du Clasico (21h), Thibaut Courtois a glissé une petite pique à l’encontre de Lionel Messi. Pour le Belge, la Pulga est un joueur comme les autres.

Le Clasico n’aura lieu que ce dimanche (21h), mais il fait déjà beaucoup parler. Alors que le FC Barcelone (55 points) et le Real Madrid (53 points) sont au coude à coude au classement, le match de dimanche sera déterminant pour la suite de la saison. Avant la rencontre, le portier du Real Madrid, Thibaut Courtois a allumé la mèche en s’en prenant à la légende de Barcelone, Lionel Messi.

« Messi est un joueur comme les autres »