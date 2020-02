Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Un joueur du PSG balance Eden Hazard sur sa prise de poids !

Publié le 26 février 2020 à 0h00 par G.d.S.S.

Marcin Bulka, le gardien de but polonais du PSG, s’est exprimé sur les habitudes alimentaires d’Eden Hazard qui pourraient expliquer sa prise de poids l’été dernier au moment de son arrivée au Real Madrid.

Arrivé au PSG l’été dernier en provenance de Chelsea, Marcin Bulka n’est pas le renfort estival ayant fait le plus parler de lui. Le jeune gardien polonais, qui est numéro trois dans la hiérarchie de Thomas Tuchel derrière Keylor Navas et Sergio Rico, a déjà eu l’occasion de côtoyer de grands joueurs par le passé lorsqu’il peaufinait sa formation à Chelsea. Interrogé sur la chaine Youtube polonaise Foot Truck , Bulka en a d’ailleurs profité pour évoquer la prise de poids soudaine d’Eden Hazard, qui a été transféré au Real Madrid l’été dernier pour 100M€.

« Je le voyais tout le temps dans les pizzerias »