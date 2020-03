Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Piqué tacle le Real Madrid... et Sergio Ramos lui répond !

Publié le 3 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Après la victoire du Real Madrid dans le Clasico (2-0), Gerard Piqué n'a pas manqué de pointer du doigt le fond de jeu du club madrilène. Ce qui n'a pas plu à Sergio Ramos.

Visiblement, Gerard Piqué n'a pas digéré la défaite du FC Barcelone dans le Clasico dimanche soir (0-2). En zone mixte après la rencontre, le défenseur du FC Barcelone a effectivement critiqué le jeu du Real Madrid : « Le Real Madrid de la première période est l’un des pires Real Madrid que j’ai rencontrés à Bernabeu. Je ne le dis pas comme une critique. Nous avons aussi des problèmes. Nous ne sommes pas très bien non plus ». Une sortie qui n'était pas du goût de Sergio Ramos.

Ramos-Piqué, ça recommence