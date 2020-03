Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé au cœur d'une opération XXL dès cet été ?

Publié le 6 mars 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé reste lié au PSG jusqu'en 2022, le club de la capitale apparaît en position de force face au Real Madrid. Si Florentino Pérez serait donc prêt à patienter jusqu'en 2021 avant de se positionner, le président merengue n'écarterait toutefois pas la possibilité de tenter sa chance dès cet été.

Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de la planète du haut de ses 20 ans, Kylian Mbappé est l'objet de nombreuses convoitises. Déjà sur ses traces en 2017 avant que le natif de Bondy ne choisisse le PSG, le Real Madrid continuerait de surveiller attentivement Kylian Mbappé, mais le club de la capitale serait ferme en ce qui concerne sa pépite. En effet, le PSG n'aurait nullement l'intention de se séparer de Kylian Mbappé, ce qui pourrait obliger le Real Madrid à se montrer patient jusqu'en 2021 selon AS . L'international français n'aura alors plus qu'une année de contrat, et le PSG sera obligé de le vendre s'il ne veut pas prendre le risque de le voir partir gratuitement l'année suivante. Cependant, les Merengue n'auraient pas forcément prévu de rester inactifs cet été.

Le Real Madrid n'aurait pas tiré un trait sur Mbappé pour cet été