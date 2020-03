Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo fracasse Eyraud à cause du fair-play financier !

Publié le 6 mars 2020 à 20h30 par La rédaction

L’OM est sous le coup de sanctions de la part de l’UEFA concernant le fair play financier. Une situation a un responsable aux yeux de Daniel Riolo : Jacques-Henri Eyraud.

Sur le plan sportif, l’OM réalise une très bonne saison. Sur le plan financier, c’est une autre histoire, le club olympien risque très gros s’il ne respecte pas des recommandations de l’UEFA concernant le fair-play financier. La direction, menée par Jacques Henri Eyraud, devra donc réaliser des ventes, alors que la Ligue des Champions se profile l’année prochaine. Une situation à laquelle Daniel Riolo n’a pas manqué de réagir.

«C'est lui qui a compté les sous et qui les a mal compté»