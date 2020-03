Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme menace se profile avec le fair-play financier !

Publié le 6 mars 2020 à 9h30 par A.M.

De nouveau épinglé par le fair-play financier, l'Olympique de Marseille n'a pas respecté ses engagements, notamment en terme de ventes de joueurs. Résultat, le club phocéen risque une grosse sanction.

« L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 ». Par le biais de ce communiqué, l'UEFA a fait trembler Marseille. En effet, l'instance européenne a révélé que l'OM n'avait pas respecté les accords signés dans le cadre du fair-play financier en se montrant incapable de réduire sa dette à 30M€ maximum à l'issue de l'exercice comptable en cours, puis à 0€ à la fin du prochain. En réponse, l'OM assure avoir pris acte « de la décision de la chambre d’investigation de transmettre le dossier du club à la chambre de jugement de l’instance de contrôle financier », tout en assurant que cela « n’altère en aucun cas la volonté du club et de son actionnaire de poursuivre la construction d’un OM sportivement ambitieux et économiquement pérenne . »

L'OM risque gros