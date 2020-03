Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara pourrait bien jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 7 mars 2020 à 16h45 par Th.B.

Femme et représentante de Mauro Icardi, Wanda Nara ne souhaiterait pas que le PSG lève l’option d’achat de l’Argentin dans l’unique but de le conserver. En effet, l’agent d’Icardi aimerait le voir évoluer à nouveau en Serie A.

Après des premiers mois très prolifiques en attestaient ses statistiques, Mauro Icardi se fait bien plus discret ces derniers temps. Lors de ses 10 dernières apparitions avec le PSG, l’international argentin n’a marqué que trois buts, bien loin de ses standards de la première partie de saison. Alors le fait que Leonardo lève l’option d’achat fixée à 75M€ par l’Inter dans le prêt convenu entre les deux clubs l’été dernier serait de moins en moins probable. Une éventualité qui plairait à Wanda Nara, souhaitant voir son mari revenir en Italie.

Wanda Nara ne voudrait rien d’autre que la Serie A pour Icardi !