Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe sur l'avenir d'Icardi !

Publié le 7 mars 2020 à 10h45 par A.M.

Moins utilisé par Thomas Tuchel lors des dernières rencontres, Mauro Icardi aurait décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison alors que le club de la capitale dispose d'une option d'achat non obligatoire avoisinant les 70M€.

Cela ressemblait au coup parfait. L'été dernier, Leonardo a décidé de profiter de la situation délicate de Mauro Icardi à l'Inter Milan afin d'obtenir un prêt avec une option d'achat non obligatoire estimée à 70M€. Et tout avait bien commencé pour l'international argentin qui s'est rapidement imposé à la pointe de l'attaque du PSG, reléguant même Edinson Cavani sur le banc. Auteur de 14 buts durant la première partie de saison, Mauro Icardi avait tout pour devenir le futur avant-centre titulaire du club de la capitale. Et pour longtemps.

Icardi veut quitter le PSG