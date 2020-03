Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contrarié par Solskjaer pour cette piste offensive ?

Publié le 9 mars 2020 à 13h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid rechercherait un attaquant pour suppléer Karim Benzema, le profil de d’Alexander Sörloth plairait à la direction merengue. Mais Manchester United pourrait bien chambouler les plans du Real Madrid pour le Norvégien.

Bien que Mariano Diaz ait marqué le deuxième but du Real Madrid face au FC Barcelone le 1er mars dernier (2-0), l’attaquant dominicain ne donnerait pas satisfaction au staff technique et à la direction merengue. Pour remédier à cette situation, la section sportive du Real Madrid aurait activé plusieurs pistes sur le marché afin de dénicher un attaquant pour concurrencer à terme Karim Benzema. Alexander Sörloth ferait partie de la liste du Real Madrid qui compterait notamment Sergio Aguero et Gabriel Jesus.

Manchester United également dans le coup pour Sörloth ?