Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema face à une menace colossale en 2021 ?

Publié le 9 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Brillant depuis son arrivée au Borussia Dortmund cet hiver, Erling Haaland intéresserait beaucoup le Real Madrid, et son arrivée en Espagne serait en bonne voie pour 2021. Une nouvelle menace pour Karim Benzema…

« Nous étions liés à plus de 100 équipes, mais il est vrai que la Liga est un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes. On ne sait jamais s'il jouera en Espagne. Ce qui doit arriver arrivera », confiait récemment le père d’Erling Haaland, lançant ainsi un appel du pied à peine déguisé envers le Real Madrid qui voudrait recruter le buteur norvégien du Borussia Dortmund. Et les négociations auraient déjà débuté dans ce dossier…

Le Real discuté déjà pour Haaland

Comme l’a révélé Ok Diario dimanche, le Real Madrid aurait déjà amorcé des négociations avec le Borussia Dortmund pour un futur transfert d’Erling Haaland. D’ailleurs, une clause libératoire à hauteur de 75M€ sera fixée pour le buteur norvégien à partir de l’été 2021, et le Real Madrid devrait être en mesure de rafler la mise. Karim Benzema devra alors composer avec la lourde concurrence d’Haaland…