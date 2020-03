Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez serait déjà passé à l'action pour Haaland !

Publié le 8 mars 2020 à 9h00 par B.C.

Déjà surveillé par le Real Madrid ces derniers mois, Erling Braut Haaland continuerait d'impressionner les Merengue. D'ailleurs, le club espagnol aurait déjà informé le Borussia Dortlund que l'attaquant de 19 ans était dans son viseur...

Le PSG a eu l'occasion de faire connaissance avec Erling Braut Haaland le 18 février. Auteur d'un doublé, l'attaquant norvégien a fait parler de lui dans le monde entier et prouve que le Borussia Dortmund a eu raison de miser sur lui. Avec déjà 40 buts au compteur, Haaland est sans aucun doute la révélation de cette saison, et malgré son arrivée au BVB en janvier, plusieurs clubs suivraient de près sa situation, à commencer par le Real Madrid. Florentino Pérez serait séduit par le joueur de 19 ans et pourrait prochainement se positionner.

Le Real Madrid aurait déjà signifié au BVB son intérêt pour Haaland