Mercato - PSG : Un danger XXL à prévoir pour Mbappé... en 2021 ?

Publié le 7 mars 2020 à 20h45 par A.C.

L’un des principaux courtisans de Kylian Mbappé, star du Paris Saint-Germain, aurait décidé de prendre tout son temps pour conclure ce dossier.

N’importe quel club au monde rêverait de Kylian Mbappé... et ce n’est pas le Real Madrid qui dira le contraire ! Du côté du Santiago Bernabéu, quasiment tout le monde veut voir arriver le numéro 7 du Paris Saint-Germain, du simple supporter jusqu’au président Florentino Pérez. Ce dernier ne voudrait toutefois pas forcer le transfert du français, à cause de plusieurs affaires personnelles avec le Qatar. Il pourrait ainsi renvoyer le dossier Mbappé...

Mbappé en 2021 pour le Real Madrid plutôt que maintenant ?