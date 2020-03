Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à revenir à la charge pour Verratti… grâce à Mbappé ?

Publié le 7 mars 2020 à 13h45 par H.G.

Dans le viseur du FC Barcelone en 2017, Marco Verratti pourrait de nouveau voir le club catalan tenter de le recruter l’été prochain. Et Kylian Mbappé ne serait pas étranger à cette tendance pour l’avenir du milieu italien.

Avant que Neymar et Kylian Mbappé ne rejoigne le PSG à l’été 2017, le club de la capitale a vécu un début de mercato estival délicat. En effet, Marco Verratti était annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Lassé par les résultats du club de la capitale sur la scène européenne, celui qu'on surnomme le Petit Hibou souhaitait relever un nouveau challenge, mais les dirigeants parisiens ne lui ont jamais ouvert la porte pour un départ. Marco Verratti est ainsi resté au PSG et est redevenu l’un des chouchous des supporters. Cependant, il se pourrait que l’histoire entre l’international italien de 27 ans et le Barça ne soit pas terminée dans la mesure où les Blaugrana pourraient voir une nouvelle fenêtre de tir s’ouvrir lors du mercato estival 2020.

Marco Verratti plairait toujours au FC Barcelone