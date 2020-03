Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un rebondissement inattendu dans le feuilleton Dybala ?

Publié le 7 mars 2020 à 12h45 par Th.B.

Alors que la Juventus prévoirait de lui accorder un salaire annuel de 10M€ pour son éventuelle prolongation, Paulo Dybala réclamerait une somme plus importante et un désaccord entre les deux parties déboucherait sur un départ à l’intersaison. Le PSG aurait donc une carte à jouer avec l’attaquant argentin.

Et si Paulo Dybala devenait finalement disponible sur le marché des transferts ? Bien qu’il dispose d’un contrat le liant à la Juventus jusqu’en juin 2022, l’Argentin aurait déjà ouvert les discussions avec ses dirigeants pour rallonger son expérience turinoise. Dernièrement, la presse transalpine faisait part d’une offre précise de la Juventus pour son numéro 10, à savoir une proposition de salaire annuel à 10M€. Cependant, il se pourrait bien que ce montant ne soit pas suffisant aux yeux de Dybala, de quoi laisser une ouverture à Leonardo et au PSG dans cette opération.

Une vente en cas d’absence d’accord pour une prolongation ?