Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une opération tonitruante avec Icardi !

Publié le 7 mars 2020 à 12h15 par A.M.

Bien que Mauro Icardi semble vouloir quitter le PSG, Leonardo pourrait bien lever son option d'achat afin de pouvoir négocier un très gros deal avec la Juventus dans la foulée. Explications.

La situation de Mauro Icardi semble bien compliquée. Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat non obligatoire estimée à 70M€, l'attaquant argentin s'était pourtant très rapidement imposé au PSG, inscrivant 14 buts lors de la première partie de saison. Toutefois, depuis le début de l'année 2020, il semble marquer le pas, au point d'avoir perdu sa place de titulaire au profit d'Edinson Cavani. Une situation qui le pousserait à reconsidérer son avenir au PSG et d'envisager sérieusement un départ en fin de saison.

Vers une énorme opération entre le PSG et la Juve ?