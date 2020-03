Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour Paulo Dybala !

Publié le 6 mars 2020 à 23h15 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Paulo Dybala aurait eu des nouveaux contacts avec la Juventus récemment.

Quelques mois après son transfert raté, Paulo Dybala fait à nouveau parler de lui au Paris Saint-Germain. Comme son coéquipier Miralem Pjanic, l’attaquant serait en effet au centre des discussions entre la Juventus et le PSG autour de Mauro Icardi. Pourtant, de plus en plus de sources en Italie évoquent une prolongation de contrat en préparation pour Dybala.

La Juventus continue à travailler sur la prolongation de Dybala