Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à faire capoter ce gros coup de Leonardo ?

Publié le 6 mars 2020 à 21h15 par A.C.

Le Real Madrid serait en train de devenir un adversaire de plus en plus sérieux pour le Paris Saint-Germain, dans la course à Sergej Milinkovic-Savic.

Après deux étés passées à animer les rubriques mercato, pour finalement ne part partir, le moment est peut-être venu pour Sergej Milinkovic-Savic. Grand acteur de la belle saison de la Lazio, le Serbe éveille de plus en plus de convoitises. Fan du joueur, Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais ces derniers jours il doit faire face à une concurrence toujours plus féroce puisque après l’Inter, le Real Madrid serait passé à l’action pour Milinkovic-Savic !

Le Real Madrid a approché la Lazio