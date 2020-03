Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare une offre XXL pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 mars 2020 à 17h15 par T.M.

Alors que le Real Madrid ne lâche rien pour Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi n’aurait aucune intention de lâcher sa star.

Malgré un contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé pourrait ne pas rester au PSG jusque-là. La raison ? L’énorme intérêt du Real Madrid. Florentino Pérez pourrait faire certaines folies pour le joyau français, mais du côté du PSG, on préparerait déjà la riposte. Et pour conserver Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi serait vraiment prêt à tout.

Un contrat XXL pour Mbappé !

Comme l’annonce Paris United, le PSG aurait fait de Kylian Mbappé le seul joueur intransférable pour cet été. L’idée serait de le garder au moins jusqu’en 2022, date de la Coupe du monde au Qatar. Pour cela, les contacts seraient constants avec le clan Mbappé et dans ces discussions, il serait notamment question d’un salaire XXL, jamais donné par le PSG, et qui dépasserait même Neymar. De plus, une énorme prime à la signature aurait été promise au Français. De quoi le convaincre de rester ?