Mercato - Barcelone : Un concurrent XXL ne lâcherait rien pour Aubameyang !

Publié le 8 mars 2020 à 7h30 par A.D.

Le FC Barcelone a coché le nom de Pierre-Emerick Aubemeyang pour la succession de Luis Suarez. L'Inter serait déterminé à jouer un mauvais tour au Barça pour le buteur d'Arsenal.

L'Inter serait plus que jamais sur les traces de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone s'activerait en coulisses. D'ailleurs, le club catalan aurait déjà coché deux noms pour prendre la suite de l'international uruguayen : Lautaro Martinez et Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, le Barça ne serait pas seul en ce qui concerne le buteur d'Arsenal. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 25 février, l'Inter s'intéresse également à l'international gabonais. Et d'après la presse italienne, les Nerazzurri seraient bien décidés à devancer le FC Barcelone sur ce dossier.

Un duel XXL entre le Barça et l'Inter pour Aubameyang ?