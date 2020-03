Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : L’avenir d’Alexandre Lacazette guidé par… Antoine Griezmann !

Publié le 8 mars 2020 à 22h30 par H.G.

En délicatesse à Arsenal, Alexandre Lacazette aurait pris la décision de quitter le club londonien l’été prochain et pourrait rejoindre l’Espagne. Et avant de rejoindre sa future destination, l’international français n’aurait pas manqué de sonder Antoine Griezmann, son ami et coéquipier en Equipe de France.

Parti au FC Barcelone l’été dernier contre 120M€, Antoine Griezmann a laissé un grand vide dans le secteur offensif de l’Atlético de Madrid. L’équipe entrainée par Diego Simeone a trop souvent du mal à se procurer des occasions et à se montrer réaliste. Arrivé en provenance de Benfica l’été dernier, Joao Félix peine pour l’heure à avoir l’impact qu’avait l’international français dans le jeu des Colchoneros , bien que son bon match réalisé face au FC Séville ce samedi (2-2) soit un motif d'espoir pour la fin de saison de l’Atlético de Madrid dans la mesure où il semble enfin s’adapter. Toutefois, un autre problème subsiste : en perdant Antoine Griezmann, les Madrilènes ont dit adieu à celui qui inscrivait la majorité de leurs buts lors des précédentes saisons. Alvaro Morata et un Diego Costa sur le déclin n’apparaissent pas en mesure d’être les tueurs dont a besoin Diego Simeone pour convertir les occasions de son équipe. De ce fait, l’Atlético de Madrid se serait lancé en quête d’un nouvel attaquant de pointe capable de conclure les occasions de l'équipe. Et dans ce projet, il se pourrait qu’Antoine Griezmann donne un coup de main à son ancien club.

Lacazette a contacté Griezmann au sujet de son bien hypothécaire à Madrid