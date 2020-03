Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace XXL se profile pour André Onana !

Publié le 8 mars 2020 à 21h00 par D.M.

Sur les tablettes du FC Barcelone, André Onana figurerait également dans les petits papiers de Chelsea qui aurait coché son nom pour remplacer Kepa Arrizabalaga.

Franck Lampard aurait pris une grande décision concernant le poste de gardien de but. L’entraîneur de Chelsea souhaiterait se passer des services de Kepa Arrizabalaga la saison prochaine. Arrivé en août 2018, le portier espagnol n’aurait pas convaincu son coach qui souhaiterait donc le remplacer. Le Daily Express annonce ce dimanche que Chelsea se serait mis à la recherche d'un remplaçant et serait attentif à la situation de Marc-André Ter Stegen, qui se poserait des questions sur son avenir au FC Barcelone, mais aussi de Gianluigi Donnarumma. En plus de ces deux noms, les Blues suivraient aussi les traces d’André Onana, également surveillé par le Barça.

Chelsea aurait coché le nom d’André Onana