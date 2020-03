Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau danger pour Leonardo avec cette révélation de Premier League ?

Publié le 8 mars 2020 à 16h15 par Th.B.

Après Manchester United qui prendrait en considération l’option d’offrir une place de titulaire à Dean Henderson la saison prochaine, le PSG verrait Chelsea faire irruption dans cette opération. De quoi chambouler les plans de Leonardo pour le gardien de Sheffield United.

De quoi sera fait l’avenir de Dean Henderson ? En grande forme cette saison avec Sheffield United qui pointe à la 6ème place de Premier League, le portier anglais de 22 ans plairait à Leonardo. C’est du moins l’information communiquée par le Daily Mail ces dernières semaines. Le directeur sportif du PSG travaillerait déjà sur la succession de Keylor Navas qui fêtera ses 34 ans en décembre prochain. Cependant, Manchester United pourrait faire de son gardien que le club a prêté aux Blades , le numéro un la saison prochaine, n’étant plus satisfait des performances de David de Gea. Outre les Red Devils, un autre obstacle viendrait se mettre sur le chemin du PSG pour Henderson.

Henderson dans les plans de Chelsea !