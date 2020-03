Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG ne lâche pas Willian (Chelsea) !

Publié le 8 mars 2020 à 12h30 par Alexis Bernard

En fin de contrat du côté de Chelsea, Willian intéresse toujours très fortement le PSG. Leonardo apprécie beaucoup son profil et son statut de joueur libre.

Willian ne prolongera pas avec Chelsea. La dernière offre des Blues n’a pas convaincu le Brésilien qui devrait donc quitter Londres à l’issue de son contrat, en juin prochain. Et pour le récupérer, une petite « guerre » s’organise. Une bataille au sein de laquelle on retrouve… le PSG ! Paris est en effet positionné dans ce dossier depuis un petit moment et entend bien obtenir gain de cause.

Arsenal et Manchester United sont aussi là

Selon nos informations, Leonardo apprécie beaucoup le profil de Willian. Entre ses qualités techniques, sa polyvalence, son expérience et son statut de joueur libre, le Brésilien a tous les atouts pour pouvoir être une recrue du PSG cet été. La perspective de recruter un joueur libre, à l'instar d'Ander Herrera l'été passé (même si l'Espagnol est souvent blessé), plaît d'autant plus aux dirigeants qui continuent de faire très attention au fair-play financier. Leonardo en tête, très prudent depuis son retour à Paris sur ce sujet...



Et si Paris garde un œil très marqué sur Willian, il n’est pas le seul. En Angleterre, Arsenal et Manchester United sont également positionnés. Il se murmure également que des clubs espagnols (FC Barcelone) et italiens (Juventus Turin) sont aussi dans la partie mais le PSG, Arsenal et Manchester United sont clairement les trois clubs principaux. De son côté, le joueur n’a pas encore pris de décision. Il est désormais acté, sauf énorme retournement de situation, qu’il quittera Chelsea en juin prochain. A 31 ans, l’offensif brésilien espère signer un dernier gros contrat et trouver le bon challenge après une super aventure chez les Blues (2013-2020). Au PSG, avec les départs attendus cet été, notamment dans le secteur offensif (Cavani, Choupo-Moting, Draxler), Willian pourrait trouver une place de premier choix et retrouver des joueurs qu’il connait bien (Neymar, Marquinhos, Thiago Silva…)