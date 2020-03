Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang lâche un indice de taille pour son avenir !

Publié le 8 mars 2020 à 10h30 par Th.B.

Dans les petits papiers des dirigeants du FC Barcelone depuis cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang discuterait avec Arsenal pour prolonger son contrat et a assuré être « fier » de porter la tunique des Gunners.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité fin janvier, le FC Barcelone a pris en considération la possibilité de formuler un prêt avec option d’achat obligatoire à Arsenal pour Pierre-Emerick Aubameyang dans les ultimes jours du mercato hivernal. De quoi donner une idée de la volonté du Barça de témoigner de l’arrivée du Gabonais, en feu avec Arsenal cette saison. Empilant les buts, Aubameyang serait également sur les tablettes de l’Inter et négocierait avec Arsenal pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2021. Et alors qu’il avait la balle de la qualification à ses pieds la semaine dernière face à l’Olympiakos (1-2) pour une qualification en 1/8ème de finale de Ligue Europa, Aubameyang est revenu sur cet épisode difficile en faisant part de sa joie d’évoluer à Arsenal.

« Au final, je suis fier d’un un joueur d’Arsenal. nous avançons ensemble »