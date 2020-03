Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir frapper un grand coup dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 8 mars 2020 à 15h15 par Th.B.

Se montrant intéressé par l’idée de débourser une offre de 100M€ à la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo ne serait clairement pas seul dans ce dossier. Le directeur sportif du PSG devra se frotter entre autres à Manchester United pour le Serbe.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin dernier, Leonardo aurait fait de Sandro Tonali et de Sergej Milinkovic-Savic deux pistes concrètes pour renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel. À ce jour, les deux talents de Serie A figureraient toujours dans les petits papiers du directeur sportif du PSG. Pour Milinkovic-Savic, Leonardo serait prêt à transmettre à la Lazio Rome une offre de 100M€. Mais le PSG aurait fort à faire pour rafler la mise dans cette opération.

Manchester United, une menace parmi tant d’autres pour le PSG avec Milinkovic-Savic ?