Le PSG régale Didier Deschamps !

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa première liste de l'année en marge de la double confrontation contre la Croatie en Ligue des Nations. A cette occasion, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas hésité à convoquer pas moins de quatre joueurs du PSG, tout en s'enflammant pour le jeu de Luis Enrique dont il pourrait d'ailleurs s'inspirer.

Alors que le PSG est en train grande forme, cela fait le bonheur de Didier Deschamps qui a convoqué quatre joueurs parisiens à savoir Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le sélectionneur de l'équipe de France a même évoqué la possibilité de suivre l'exemple de Luis Enrique.

📋 𝐋𝐚 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐛𝐞́𝐞 avec la 1ère convocation pour Desiré Doué ! ⭐️⭐️



RDV lundi à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xQpySJk7wT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 13, 2025

Deschamps appelle 4 joueurs du PSG...

« Cela dépend d'avoir ou non le ballon. Le pressing il faut aussi voir sur quelle période on peut le faire. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Le PSG le fait bien et le fait même très bien », confirme le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse, avant de poursuivre.

... et s'inspire de Luis Enrique ?

« Luis Enrique ne dira pas le contraire, ça demande du temps et de la répétition ainsi que des automatismes. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas mais on n'aura pas beaucoup de séances. Au-delà de récupérer et du pressing, je préfère que mon équipe ait beaucoup le ballon. Cela demande beaucoup d'efforts, d'ajustements, de rapidité aussi », ajoute Didier Deschamps.