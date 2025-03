PSG - Coupe du monde : L'énorme coup de Désiré Doué !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Grande première pour Désiré Doué ! Le joueur du PSG a effectivement été convoqué en équipe de France pour la première ce jeudi par Didier Deschamps. L'ancien Rennais était en concurrence avec Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. Mais le sélectionneur rappelle que Désiré Doué ne sera pas disponible pour l'Euro Espoirs puisqu'il disputera la Coupe du monde des clubs avec le PSG.

Doué en équipe de France grâce à la Coupe du monde ?

« Tout ce qu'il peut faire de bien et de très bien avec son club. C'est intéressant pour nous ce qu'il fait. J'aurais pu le faire plus tard, mais je l'ai fait là. Il ne pourra pas paller avec les Espoirs cet été avec le Mondial des clubs. Cherki et Akliouche ? Deux jeunes intéressants dans leurs clubs, des profils différents, des joueurs concernés par l'Euro Espoirs. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir dans un futur proche en équipe de France. Ce sont trois potentiels très intéressants pour l'équipe de France. Désiré Doué à l'avantage de la polyvalence en attaque et au milieu de terrain. Il y a une grosse concurrence dans le secteur offensif », confie le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.

«Il ne pourra pas paller avec les Espoirs cet été avec le Mondial des clubs»

Didier Deschamps a également été interrogé sur l'objectif de la convocation de Désiré Doué. Est-ce simplement pour apprendre ou pour jouer ? « L'un ne va pas à l'encontre de l'autre. J'ai dit aussi que la situation de Marcus, même si j'espère que ça se passe bien, peut avoir une incidence. L'objectif, c'est de tout faire pour se qualifier pour le Final Four. Cela n'empêche pas tout le reste. Si je prends Désiré ce n'est pas pour lui dire bonjour. Mais comme les 23 autres joueurs, j'espère qu'il a l'envie de jouer. On verra comment ça se passera et j'espère qu'il aura l'envie d'avoir la possibilité d'être en action », assure-t-il.