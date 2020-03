Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour la succession de Keylor Navas ?

Publié le 7 mars 2020 à 16h15 par Th.B.

Appréciant le profil de Dean Henderson, Leonardo songerait à enrôler le gardien de Sheffield United au PSG cet été. Cependant, le portier des Blades prêté par Manchester United pourrait effectuer son grand retour chez les Red Devils.

Pour succéder à terme à Keylor Navas qui soufflera sa 34ème bougie en décembre prochain, Leonardo serait susceptible de se laisser tenter par Dean Henderson. Le jeune portier de Manchester United (22 ans) prêté à Sheffield United depuis la saison dernière plairait particulièrement au directeur sportif du PSG. Cependant, une arrivée dans la capitale ne serait pas dans les plans du principal intéressé comme le Daily Mail le révélait dernièrement.

Henderson pour remplacer De Gea à Manchester United cet été ?