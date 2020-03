Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un atout de taille dans le dossier Icardi !

Publié le 7 mars 2020 à 14h45 par A.M.

Alors que Mauro Icardi intéresserait la Juventus, Leonardo pourrait profiter de ses très bonnes relations avec Fabio Paratici pour boucler un gros deal.

Prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 70M€, Mauro Icardi semble avoir tranché pour son avenir. En effet, la presse italienne assure que l'international argentin veut quitter le PSG, et retourner en Serie A. Il est toutefois peu probable qu'il se fasse une place à l'Inter, mais la Juventus serait en revanche très intéressée à l'idée de récupérer Mauro Icardi l'été prochain. Et pour cela, un plan semble déjà bien rôdé.

Excellentes relations entre Leonardo et Paratici