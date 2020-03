Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui pourrait relancer l'avenir de Pogba !

Publié le 8 mars 2020 à 20h15 par D.M.

Paul Pogba, proche de faire son retour sur les terrains de Premier League, va évoluer aux côtés de Bruno Fernandes dans l'entrejeu. Une cohabitation qui pourrait faire ses preuves et aider le Français à retrouver son niveau selon un journaliste portugais.

Miné par des problèmes physiques, Paul Pogba n’a que très peu montré l’étendue de son talent sur les pelouses de Premier League cette saison. Blessé à la cheville, le milieu de terrain français vit un exercice difficile et ce, alors que son avenir à Manchester United demeure incertain. En effet, le joueur ne serait pas opposé à un départ,et plusieurs clubs suivraient de près sa situation, à l'image du PSG et de la Juventus. A son retour sur les terrains, Paul Pogba devrait ainsi retrouver son rôle de leader et devra notamment évoluer avec Bruno Fernandes. Le milieu offensif portugais s’est parfaitement intégré au sein du groupe mancunien et se montre très performant sous ses nouvelles couleurs. Alors que beaucoup s’interrogent sur l’influence de Paul Pogba aux côtés de Bruno Fernandes, certains journalistes se montrent enthousiastes à l’idée de voir les deux joueurs évoluer sous le maillot de Manchester United.

« Avec Bruno Fernandes et la nouvelle hype autour de Manchester, ça aidera Pogba à reprendre du plaisir »